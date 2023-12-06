ليوناردو دي كابريو وسيلة وليد الفراج للرد على سخرية الفيحاء منه

الفيحاء سخر من الإعلامي السعودي بعد صعوده لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

لم يُفوت الإعلامي السعودي البارز، وليد الفراج، سخرية نادي الفيحاء منه بعد تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا دون رد، وقد نشر رده عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

القصة كانت قد بدأت بسخرية الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" من الفيحاء بعد الخسارة في الإمارات أمام العين 4-1، إذ قال باستياء واضح "لا يمكن صراحةً لأي فريق أن يمثل المملكة، مع احترامي وتقديري للفيحاء، لكن من المفترض ألا يشارك في آسيا إلا الأقوى بدلًا من أن يكون منظر فريق الفيحاء بهذا الشكل!".

الفيحاء فاجأ الجميع بعد تلك الخسارة الثقيلة ونجح في التأهل لدور الـ16، إذ احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، مستفيدًا من خسارة برسبوليس الإيراني أمام الدحيل القطري في المجموعة الخامسة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب الفيحاء على منصة إكس سخر من الفراج بإعادة نشر تصريحاته على لقطة شهيرة للفنان المصري محمد سعد من فيلم "بوشكاش" معلقًا: "آسيا ما هي كلام وعناوين ... آسيا فعلًا ما يشارك فيها إلا الأقوى".

الفراج أعاد نشر تلك التغريدة ومعها صورة متحركة لنجم هوليود "ليوناردو دي كابريو" وهو يُصفق بحرارة، وكتب معلقًا "الفيحاء كسب" مع إيموجي ضاحك وآخر يدل على القوة والإعجاب.

يذكر أن البرتقالي يشارك بالأساس في دوري الأبطال بصفته بطل كأس خادم الحرمين 2022، الذي حصده على حساب الهلال فائزًا في ركلات الترجيح 3-1.