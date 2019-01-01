مفاجأة - ليوناردو يقترب من الانضمام لشباب الأهلي دبي

هل ينتقل ليوناردو إلى شباب الأهلي دبي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا، لاعب الوحدة الإماراتي السابق، قريبًا من الانتقال إلى صفوف شباب الأهلي دبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم وجوده في السعودية حاليًا.

ليوناردو كان نشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في مطال دبي الدولي، يعلن خلالها سفره وتوجهه إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار موقع "العربية.نت" إلى أن ليوناردو يتواجد في العاصمة السعودية الرياض، ويدرس مع وكيله العروض المقدمة، حيث أبرزها هو شباب الأهلي دبي.

اللاعب البرازيلي يمتلك أيضًا عرضين من المملكة العربية السعودية، من ناديي الهلال وأهلي جدة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

عملية سفر ليوناردو إلى الرياض، هي مجرد عملية "تمويه" لانتقاله إلى شباب الأهلي دبي، بعد فسخ العقد مع الوحدة الإماراتي.

ليوناردو أصبح حرًا بعد فسخ عقده مع الوحدة الإماراتي الموسم الماضي، ودفع المستحقات المالية المتفق عليها بين الطرفين.