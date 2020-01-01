ليوناردو جيل: أحلم باللعب لمنتخب الأرجنتين وسعيد مع الاتحاد

لاعب الاتحاد يتحدث عن حلمه ووضعه رفقة الاتحاد.

أكد الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب فريق نادي الاتحاد السعودي، على أنه يحلم بتمثيل منتخب بلاده خلال الفترة القادمة، متحدثًا عن تجربته مع العميد.

جيل انتقل لصفوف الاتحاد قادمًا من فريق روزاريو سنترال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليوقع على عقد يمتد إلى صيف 2022.

ليوناردو جيل قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو ساريو3" الأرجنتينية: "تنازلت عن مستحقاتي السابقة التي تبلغ 5 ملايين، ما يوازي "300 ألف ريال سعودي" لنادي روزاريو سنترال".

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وتابع: "هدفي القادم هو اللعب وتمثيل منتخب الأرجنتين، وأفتقد روزاريو سنترال ناديه السابق، وأفتقد زملائي بالفريق".

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اللاعب الأرجنتيني أردف: "أشعر براحة حاليًا، وأتكيف بسرعة في جدة، وأتحدث اللغة الإنجليزية، وأتعلم البرتغالية، بفضل مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريقي".

واختتم جيل تصريحاته، مشيرًا إلى أنه يتمنى الاحتراف الأوروبي، ويسعى لتحقيق هذا الأمر خلال المستقبل القريب، ليكون مفتاحًا لتمثيل منتخب الأرجنتين.