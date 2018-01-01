ليوناردو: تشيلسي لم يطلب التعاقد مع هيجواين.. ونثق في قدرات جاتوزو

المدير الرياضي لميلان لا يفكر في التفريط في هيجواين ويجدد ثقته في جاتوزو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لميلان على ثقته في المدير الفني للفريق جينارو جاتوزو، ونفى تواصل النادي مع أي مدرب آخر.

وقال ليوناردو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "لم نفكر أبدًا في تغيير جاتوزو، لا توجد أي خطة لاستبداله، نتوقع أن نرى استفاقة من الفريق أمام ميلان".

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كما أضاف النجم البرازيلي المعتزل: "لم نتصل بأي مدرب آخر لخلافة جاتوزو".

أما بالنسبة لمستقبل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين والشائعات التي ربطته بتشيلسي فقال ليوناردو: "علاقتي بهيجواين صريحة ومباشرة، هو يقوم بأدوار مهمة بالنسبة للفريق وهو يعرف ذلك جيدًا، ولا أحد يمكنه التشكيك في قدراته".

كما تابع المدير الفني السابق للروسونيري حديثه وقال: "لم يطلب تشيلسي التعاقد مع هيجواين، ولم يطلب هو الرحيل".