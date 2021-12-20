ليوناردو: باريس صُدم من غياب راموس الطويل!

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن إدارة الفريق كانت تعلم بالفعل حالة الإسباني سيرخيو راموس قبل التعاقد معه.

راموس تعاقد مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يلعب سوى مباراتين فقط مع فريق العاصمة الفرنسية منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وأقر ليوناردو في مقابلة مع محطة "Europe 1" الإذاعية الفرنسية أن باريس سان جيرمان كان يعلم بالفعل حالة راموس الجسدية قبل التوقيع معه، لكنه اعترف بوجود بعض التوتر أيضًا منذ ذلك الحين.

ماذا قال ليوناردو؟

وقال المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن فترة غياب راموس: "لم نتوقع البقاء دون راموس لمدة أربعة أو خمسة أشهر".

وأضاف: "كنا نعلم أنه تعرض لإصابات خلال الموسم الماضي، وأن علينا التعامل مع الأمر، لكن كانت هناك مفاجآت".

وأكمل: "كان هناك بعض لحظات التوتر، وأجبرنا أنفسنا على التحضير للعب في غيابه".

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلًا: "راموس يسير الآن على الطريق الصحيح، وسيكون من المهم حقًا أن يتواجد معنا في النصف الثاني من الموسم".

بوتشيتينو يكشف سبب تغيير راموس الغريب

مباراة راموس الثانية مع باريس سان جيرمان كانت أمام فينيي في دور الـ 64 من بطولة كأس فرنسا.

راموس بدأ المباراة أساسيًا، لكن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان قرر إخراجه بين الشوطين، رغم تقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وقال المدرب الأرجنتيني عن سبب تغيير راموس: "لقد توقعنا أنه لا يزال في مرحلة تعافيه، وقررنا أن يخرج بين الشوطين".

تصريحات بوتشيتينو تؤكد أن باريس سان جيرمان يحاول العمل بحذر مع راموس قبل النصف الثاني من الموسم، والذي من المتوقع أن يشهد منافسة شرسة على أكثر من جبهة.

اقرأ أيضًا

ريال مدريد وقادش .. غياب شخصية البطل وأزمة مواجهة التكتلات!

عودة سبايدر مان | قمصان وأقنعة احتفالات .. الرجل العنكبوت يحضر كرويًا

هذا هو الفارق بينه وبين هازارد .. ردود الأفعال على أداء صلاح أمام توتنهام

