لينو بعد خماسية ليفربول: لا يمكن أن نلوم الإصابات

لينو يرفض تبريرات خسارة ليفربول ويتعرف بوجود خلل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض الحارس الألماني بيرنارد لينو حارس مرمى نادي آرسنال تبرير خسارة فريقه أمام ليفربول بحجة وجود إصابات بين صفوف لاعبي الجانرز. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان آرسنال قد تعرض لخسارة قاسية أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد أمس السبت، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج.

وعقب المباراة، تحدثت الصحافة الإنجليزية عن وجود 7 إصابات في صفوف لاعبي آرسنال، الأمر الذي كان كفيلًا بدخولهم المباراة أضعف من خصمهم على حد وصف الصحافة.

ورفض لينو هذه التبريرات، مؤكدًا أن فريقه ظهر بشكل سيء في المباراة ولم يستطع مجاراة ليفربول، على الرغم من تواجد عناصر جيدة وقادرة على ذلك.

وقال لينو: "لا يمكن أن نلوم الإصابات وحدها، بالتأكيد إصابة بعض اللاعبين ليست مبررًا للظهور بهذا الوجه الشاحب، يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة وأن نواجه أنفسنا بالمشكلة لكي يتم حلها"

يذكر أن بيرنارد لينو كان قد انضم إلى صفوف آرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.