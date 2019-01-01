لينو: آرسنال يحتاج لتطوير أدائه خارج ملعبه

حارس مرمى آرسنال يعترف بضعف مردود الفريق خارج ملعبه

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف بيرند لينو حارس مرمى آرسنال أن فريقه يحتاج لتطوير أدائه خارج ملعبه، وذلك بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأصبح آرسنال على بعد ثلاثة نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

كما أن آرسنال كان قد فاز بأربع مباريات فقط من اثنتي عشرة مباراة خاضها خارج ملعبه في البريميرليج هذا الموسم.

الشكوك تتزايد حول لحاق ميسي بالكلاسيكو وفحوصات طبية تحسم المشاركة

وقال الحارس الألماني في تصريحاته لصحيفة تيليجراف: "أعتقد إننا في مركز جيد للمنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ولكن علينا أن نطور من مستوانا خارج ملعبنا، مازال لدينا مباريات كبيرة نحتاج للفوز بها خارج ملعبنا، وذلك لأننا نلعب داخل ملعبنا بشكل جيد جدًا".

كما أضاف حارس المدفعجية: "لقد فزنا بمباريات عديدة على ملعبنا، ولكننا نحتاج للفوز خارج ملعبنا إذا أردنا العودة للقمة مجددًا".

يشار إلى أن آرسنال كان قد فاز بعشر مباريات وتعادل في مباراتين من أصل 13 مباراة خاضها على ملعب الإمارات.