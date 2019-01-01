لينكر يختار صلاح وميسي على حساب كريستيانو وكين

جاري لينكر نجم فريق برشلونة وتوتنهام السابق يختار كل من محمد صلاح وليونيل ميسي على حساب كريستيانو رونالدو وهاري كين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اختار النجم المعتزل جاري لينكر لاعب برشلونة وتوتنهام السابق كل من محمد صلاح هداف ليفربول وليونيل ميسي قائد برشلونة على الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وهاري كين لاعب السبيرز.

جاء هذا في حوار له مع "سبورتس بايبل" وأكد خلاله أنه يفضل المصري على الإنجليزي بسبب الإصابات التي نالت من الأخير مؤخرًا.

وقال لينكر: "صلاح وكين مختلفان للغاية، حتى لو كانا يحملان نفس الرقم كان يجب أن أشتري أحدهما سيكون صلاح بكل تأكيد، لسبب واحد فقط، هو مشكلة كاحل هاري كين".

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وأضاف: "لو ضمنت لي ألا يتعرض للإصابة سأقوم بشراءه هو لكن في الوقت الحالي صلاح يملك الأولوية، بمجرد أن تتعرض لنفس الإصابة في نفس المكان يصبح الأمر صعبًا".

وأكمل: "أنا هنا لا أتحدث عن من منهما أفضل من الآخر، لأنهما مختلفان عن بعضهما البعض، وكلاهما عظيمان، لكنني أختار صلاح بسبب مشكلة كين".

جدير بالذكر أن لينكر كان قد اختار ليونيل ميسي على حساب كريستيانو رونالدو خلال نفس الحوار، مؤكدًا أنه يحب كلاهما لكن الأرجنتيني يمنحه سعادة خاصة عند مشاهدته.