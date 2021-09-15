"لينحرق اللاعب السعودي .. عليه بالبحث عن صنعة أخرى"

هجوم قوي ضد اللاعب السعودي

أطلق الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع، تصريحات قوية بشأن الطلبات لتقليص عدد الأجانب بجميع فرق الدوري السعودي للمحترفين، بهدف الحفاظ على اللاعبين السعوديين.

وتنص لوائح الدوري السعودي، على إتاحة الفرصة لكل فريق بضم 7 لاعبين أجانب في صفوفه، وهناك مطالبات بتقليصهم من أجل إتاحة الفرصة للاعبين السعوديين.

وخلال تصريحات عبر برنامج "عز الرياضة" قال المطيويع: "هناك صوت خلال الفترة الحالية، يقول أحرقتم اللاعب السعودي بتواجد 7 لاعبين محترفين في كل فريق، وغيرها من الأمور".

وتابع: "إذا كان هذا الأمر يحرق اللاعب السعوي فأنا معه، والله لا يبارك فيه، إذا لم نُخرج لاعب جيد، فليذهب ويبحث عن صنعة أخرى غير كرة القدم".

الإعلامي الرياضي أردف: "نحن نبحث عن التطوير والارتقاء بمستوى الأندية، وعلى الجانب الآخر هناك من يقول لا هذا يحرق اللاعب السعودي، الأمر فني بحت".

واختتم المطيويع تصريحات موجهًا رسالة قوية إلى الجميع، حيث قال: "إذا لم يكن هناك لاعبًا سعوديًا بجودة عالية، لن أحتاج له بصراحة".

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