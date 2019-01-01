لينجوليه يفسر أسباب معاناة دفاع برشلونة

ويكشف عن أهم أهدافه مع برشلونة هذا الموسم

كشف المدافع الفرنسي كليمونت لينجوليه، عن أسباب معاناة دفاع برشلونة في الآونة الأخيرة، وذلك في مقابلة مع إذاعة RMC، تطرق خلالها لأشياء عديدة.

وبخصوص تذبذب دفاع برشلونة بشكل شبه مستمر منذ بداية الموسم، قال "الدفاع في برشلونة معقد لأننا متقدمون للغاية، لقد اعتدت على وجود مساحة قصوى تبلغ 25 مترًا خلفي، نحن ندفع ثمن المخاطرة أحيانًا، لكن هذه ضريبةجمال أسلوب برشلونة".

وعن الطرد الذي تعرض له أمام خيتافي، قال "كنا طردًا مستحقًا، أحيانًا عندما تكون في الملعب ترى أمور مختلفة، وبالتأكيد لم يكن لدي نية لضرب أو إيذاء أحد، لكني غاضب من نفسي، وكنت سعيدًا بالفوز لأنه الشيء الأهم".

من جهة أخرى، سُئل عن أهم أهدافه وطموحاته مع البلو جرانا، قال وقعت مع برشلونة للفوز بالألقاب، ودوري الأبطال من أفضل الألقاب التي يمكن الفوز بها في كرة القدم، وأتمنى رفع الكأس مع برشلونة، وأعتقد أننا على أتم الاستعداد للقتال من أجل الفوز به في نهاية الموسم".

وسيكون لينجوليه ورفاقه على موعد مع اختبار من الوزن الثقيل، عندما يواجهون إنتر ميلان بقيادة كونتي مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" في قمة مواجهات الجولة الثانية لدوري مجموعات أوروبا.