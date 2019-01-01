لينجارد يحلل .. لماذا يعاني مانشستر يونايتد أمام الصغار؟

ويكشف سر تحسن مستواه في الآونة الأخيرة

كشف جناح مانشستر يونايتد جيسي لينجارد، عن سبب التفاوت الغريب بين أداء ونتائج الفريق أمام منافسيه الكبار، وبين الأداء والنتائج أمام الفرق المتوسطة والصغيرة التي تكافح من أجل البقاء بين كبار البريميرليج.

ونجحت كتيبة المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير في تحقيق الفوز على فريق بحجم تشيلسي، ليستر سيتي، مانشستر سيتي وتوتنهام، غير أنه الفريق الوحيد الذي تصدر مع المتصدر ليفربول.

وعلى النقيض، تعرض اليونايتد لنتائج صادمة بالنسبة لمشجعيه، على غرار السقوط في "أولد ترافورد" أمام كريستال بالاس، بالإضافة لخسائر أخرى أمام وست هام يونايتد، نيوكاسل يونايتد وبورنموث.

وعن سبب هذا الخلل، قال لينجارد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "أمر غريب. ربما الأمر يتعلق بالعقلية، حيث نذهب لهذه المباريات وفي اعتقادنا أننا الطرف الفائز".

وأضاف "نريد الحفاظ على التركيز والعقلية التي كنا عليها أمام توتنهام ومانشستر سيتي، لا أرى سببًا يمنعنا من تحقيق الفوز في كل مباراة، لكن يبدو لي أن عقليتنا بدأت تتغير".

وتابع "نحتاج العقلية التي خضنا بها مباراتي توتنهام ومانشستر سيتي، فعندما نبدأ بهجوم مركز، سنكون قادرين على خلق مشكلات للمنافسين طوال الوقت".

وعن تحسن مستواه في الآونة الأخيرة، قال "أشعر أنني بدأت استعيد ثقتي بنفسي، وأعرف أنه بعد العودة من وضع سيء، تمر أحيانًا بصعود وهبوط، لكن عليك فقط أن تقاتل وتستمع إلى المدرب، هذا بجانب العمل بجد في التدريبات وبذل 110% من طاقتك".

وختم حديثه في هذه الجزئية "أعتقد أنني فعلت ذلك وبدأت أشعر بالتغير، أحب دائمًا إحداث تأثير مع الفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو بالتمريرات الحاسمة، وأنا أستمتع بذلك الآن".