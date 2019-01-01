لينجارد: انتظروا الكثير من مارسيال وراشفورد ومباراة أرسنال صعبة بسبب أرتيتا

لاعب مانشستر يونايتد يرى أن فريقه ستواجه صعوبات في مباراة الفريق المنتظرة امام أرسنال ولكنه اعتاد عليها

أشاد جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، بثنائي الفريق ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، مشيراً إلى أن الفريق ستواجه صعوبة بسبب حالة واحدة أمام أرسنال .

ويستعد الشياطين الحمر، لمواجهة أرسنال مساء غد الأربعاء، في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي .

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وقال لينجارد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "من الرائع مشاهدتهم فهم لديهم الكثير من الإمكانيات، ويعملون بجهد كل يوم".

وواصل: "لقد لعبوا معاً لعدة سنوات، ويفهمون بعضهم البعض ولديهم علاقة جيدة خارج الملعب، وهذا بالتأكيد يساعد على قوة تفاهمهم داخل المستطيل الأخضر".

مانشستر يونايتد، يعيش فترة جيدة في المباريات الأخيرة، إذ لم يتعرض للخسارة إلا في مباراة واحدة خلال آخر تسع مباريات في كافة المسابقات.

وقال لينجارد قبل مباراة أرسنال المرتقبة: "الثقة تدفق إلينا في الوقت الحالي، ولكن المباريات خارج أرضنا تكون صعبة للغاية، ولكن اعتدنا على ذلك، وطالما تمسكنا بأسلوبنا وطريقة لعبنا سنتمكن من الفوز".

وتابع: "الأمر يكون صعباً عندما لا تعرف أسلوب المدرب الجديد للمنافس، ولكن سنكون مستعدين بشكل جيد وسنركز في اللقاء لنحافظ على مستوانا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن نيوكاسل.