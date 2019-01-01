ليمان يذكر شتيجن برباعية ليفربول بعد أزمة المنتخب

يانز ليمان حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق آرسنال السابق يذكر تير شتيجن بفضيحة ملعب أنفيلد عقب أزمته الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ذكر يانز ليمان حارس المرمى السابق للمنتخب الألماني مواطنه مارك أندريه تير شتيجن بخسارته أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليمان ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية وأكد خلالها أنه بمثل تلك الخسارة لا يمكن لأي شخص أن يطلب أي شيء.

وقال ليمان: "مانويل نوير أفضل بكل تأكيد على كل المستويات فهو حارس مرمى متكامل، لو كنت خسرت بأربعة أهداف أمام ليفربول لم أكن لأطالب بأي شيء حقًا".

نوير: شتيجن لم يتحدث في معسكر المنتخب وعلينا دعم بعضنا البعض

وأضاف: "لقد انضممت للمنتخب الألماني عندما كان عمري ٢٧ عامًا وتير شتيجن لا يزال أمامه الكثير من الوقت ليحصل على فرصته هناك".

وكان تير شتيجن قد أبدى في تصريحات صحفية غضبه من عدم مشاركته مع المنتخب الألماني في الفترة الماضية لحساب مانويل نوير.

جدير بالذكر أن نوير نفسه كان قد رد على شتيجن في الإعلام وأكد أن الأخير لم يشكو من شيء أثناء معسكر الفريق وأن مثل تلك التصريحات تضر بالمنتخب.