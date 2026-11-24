ليل ضد بايرن ميونخ: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 بيير موروا

يستضيف ليل بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك. ويدخل الفريقان اللقاء ولكل منهما ما يشغله.

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خسر ليل بقيادة دافيدي أنشيلوتي على أرضه أمام ليون بهدف دون رد في الدوري الفرنسي يوم السبت. وأنهت تلك النتيجة سلسلة قصيرة من المباريات دون هزيمة، كما خرج الفريق من مباراته الأخيرة دون تسجيل.

وكان مشواره الأوروبي صعبًا. ولم يُسهم التعادل السلبي مع بودو/جليمت في وقت سابق من هذا الشهر كثيرًا في انتشاله من المراكز المتأخرة بجدول ترتيب مرحلة الدوري.

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يصل بايرن إلى شمال فرنسا وسط أزمة إصابات. وخضع هاري كين لجراحة بسبب تمزق في أحد أربطة الكاحل، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب خلال التعادل 1-1 مع كولن، ومن المتوقع غيابه نحو ثلاثة أشهر.

وغادر مايكل أوليسيه المباراة نفسها بين الشوطين بسبب مشكلة في القدم، ومن المتوقع أن يغيب عن هذه الرحلة أيضًا. وينضم إلى قائمة الغائبين ألفونسو ديفيز وسيرج جنابري ولويس دياز وإسماعيل صيباري، فيما قال فينسنت كومباني إنه لا يريد أن يسود الذعر بين لاعبيه.

ولا يزال بايرن يملك الجودة اللازمة لإحداث المشكلات لمنافسه، بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد 2-0 في وقت سابق من مرحلة الدوري. وسيتعين على ليل أن يكون يقظًا منذ صافرة البداية.

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