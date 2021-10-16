ليلة لن تنسى .. من تفوق على الآخر ماشاريبوف أم تاليسكا؟

الثنائي تنافسا بقوة على الأفضل خلال مواجهة الوحدة

في مواجهة لن تُمحى من تاريخ نادي النصر، استطاع أن ينتصر على الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

تلك المواجهة شهدت تألق جميع لاعبي النصر بلا استثناء، خاصة المتواجدين على الجانب الهجومي، حيث استطاع لاعبي العالمي أن يقدموا سيمفونية رائعة استمتع بها كل من شاهد المباراة.

واختار الاتحاد الآسيوي، النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليحصل على جائزة رجل المباراة، في حين حصل اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف على النصيب الأكبر من الإشادات بين جماهير النصر، لما قدمه خلال المواجهة.

ونستعرض خلال السطور التالية، ما قدمه الثنائي تاليسكا وماشاريبوف خلال مواجهة الوحدة الإماراتي..

أندرسون تاليسكا

كعادته قدم تاليسكا مستوى متميز رفقة نادي النصر، وذلك خلال مواجهة الوحدة، وبالرغم من أنه لم يستطع تسجيل أهدافًا، إلا أنه كان واحدًا من نجوم المباراة.

تاليسكا صنع هدفًا، وأهدر فرصة محققة للتسجيل، ولم يصنع فرص حقيقية للتسجيل، وسدد الكرة 4 مرات، منهم 2 على المرمى ومثلهما خارج المرمى.

ومرر تاليسكا الكرة 30 مرة، منها 28 تمريرة صحيحة وفقط تمريرتين خاطئة، ولم ينجح في تسجيل أهداف، ولكن دوره كان مؤثر جدًا في انتصار العالمي.

جلال الدين ماشاريبوف

تغنت جماهير نادي النصر باللاعب الأوزبكي طوال المباراة وبعدها، وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر به جلال الدين، والذي ساهم بقوة في تحقيق هذا الانتصار الكبير.

ماشاريبوف سجل هدفين وصنع هدف واحد، واستغل الفرصة الوحيدة المؤكدة التي أتيحت أمامه وسجلها هدف، وسدد الكرة 3 مرات، جميعهم على المرمى بدون إهدار أي فرصة.

جلال الدين مرر الكرة 21 مرة، منهم 19 تمريرة صحيحة وتمريرتين خاطئة فقط، وصنع فرصة واحدة محققة للتهديف، وكل من شاهد المباراة أجمع على أنه واحدًا من أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل.