ليلة قطع الألسنة والقضاء على إسبانيا.. هاري كين "بالون دوري" رغم أنف الجميع!

دخل هاري كين مواجهة إسبانيا على ملعب ميتروبوليتانو وهو يحمل على كتفيه إرثًا ثقيلًا من التشكيك الإعلامي والجماهيري الذي أعقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

فقد تعالت الأصوات في الصحافة الإسبانية رافضةً فوز المهاجم الإنجليزي بالجائزة المرموقة، معتبرةً أن تتويج الماتادور بلقب كأس العالم الأخير كان كفيلًا بمنح الكرة الذهبية للنجم الشاب لامين يامال بدلًا من هداف لم يصعد لمنصات التتويج الدولية الكبرى.

ولم يتوقف الجدل عند حدود الأقلام الصحفية، بل امتد إلى تصريحات لاعبي المنتخب الإسباني قبل اللقاء بساعاتٍ قليلة.

فقد خرج الظهير الأيسر مارك كوكوريلا بتصريحات تلفزيونيةٍ مثيرةٍ للجدل ألمح فيها إلى أن كين لا يمتلك البريق الفني الذي يجعله يفتح شاشة التلفاز لمشاهدته، مفضلًا عليه الثنائي لامين يامال وكيليان مبابي، وهو ما وضع القائد الإنجليزي في مواجهة مباشرة لإثبات جدارته فوق المستطيل الأخضر.

رد عملي يخرس المنتقدين

اختار قائد منتخب الأسود الثلاثة الصمت التام خارج الملعب تاركًا أقدامه تتحدث نيابةً عنه أمام الجماهير الإسبانية الغاضبة.

فمنذ الدقائق الأولى للقاء، أظهر كين تركيزًا ذهنيًا عاليًا ورغبة جامحة في فرض هيمنته، ليهدد مرمى الحارس أوناي سيمون بتسديدةٍ صاروخيةٍ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة مرت بمحاذاة القائم الأيمن، معلنًا عن ليلةٍ استثنائيةٍ لا تعترف بالضغوط النفسية.

ولم يكتفِ نجم بايرن ميونخ بالانتظار داخل منطقة الجزاء، بل تحرك بذكاء كبير في عمق الملعب وعلى الأطراف لسحب المدافعين وفتح المساحات لزملائه القادمين من الخلف.

وتجلى هذا الدور المحوري بوضوح في الدقيقة 38 عندما أرسل عرضيةً متقنةً من الجانب الأيمن استقبلها جود بيلينجهام برأسية خطيرة كادت تفتتح التسجيل، ليؤكد كين أنه مهاجم متكامل يجيد صناعة الفرص بقدر إجادته لهز الشباك.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، ظهرت الفوارق الشاسعة بين خبرة مهاجم مخضرم واندفاع مدافعٍ شاب يفتقر لحنكة المواعيد الكبرى.

ففي الدقيقة 40، استغل كين تمركزه المثالي داخل منطقة الجزاء ليجبر مدافع برشلونة باو كوبارسي على ارتكاب خطأ فادح أسفر عن احتساب ركلة جزاء مستحقة، قبل أن ينبري القائد الإنجليزي لتنفيذها ببرود أعصاب قاتل في الدقيقة 45، واضعًا الكرة في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى الإسباني.

تفوق رقمي وعزف منفرد

IMAGO

واصل كين عزفه المنفرد في الشوط الثاني رغم لمسه للكرة 26 مرةً فقط طوال مشاركته، وهو رقم يعكس مدى فعاليته القصوى في استغلال أنصاف الفرص.

وبعد أن عزز إزري كونسا تقدم إنجلترا بالهدف الثاني، عاد كين ليضع بصمته في الهدف الثالث عند الدقيقة 57 عبر تمريرة ذكية بدأت الهجمة المنظمة التي وصلت إلى بيلينجهام ومنه إلى بن وايت الذي أسكنها الشباك، ليقضي إكلينيكيًا على آمال أصحاب الأرض.

وتعكس لغة الأرقام حجم التأثير الطاغي الذي قدمه هاري كين خلال 78 دقيقة خاضها قبل استبداله، بمعدل أهداف متوقعة وصل إلى 0.89.

كما نجح القائد الإنجليزي في الفوز بكافة الالتحامات الأرضية التي دخلها بنسبة نجاحٍ كاملة، وقدم تمريرة مفتاحية وعرضية صحيحة فضلًا عن مساهماته الدفاعية باستعادة الكرة ثلاث مرات لتخفيف الضغط عن زملائه.

بيت القصيد

أغلق هاري كين ملف التشكيك في تتويجه بالكرة الذهبية إلى الأبد من بوابة مدريد، ليبرهن أن كرة القدم الحديثة تكافئ الفعالية والحسم والقيادة الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

وبينما انشغل البعض بالجدل الإعلامي والبحث عن اللقطات الاستعراضية، كتب القائد الإنجليزي فصلًا جديدًا في مسيرته الذهبية مؤكدًا أن الأقدام الحاسمة وحدها هي التي تملك الكلمة الأخيرة في ملاعب الكبار.