ليكيب | برشلونة يعطي جوابًا نهائيًا للطامعين في ضحية جريزمان

برشلونة يغلق الملف نهائيًا

كشفت بعض الصحف الفرنسية، عن رد إدارة نادي برشلونة على العروض الأخيرة التي انهالت على الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي.

وبالتزامن مع الأنباء المتداولة عن اقتراب الكتلان من التوقيع مع الأنيق أنطوان جريزمان مقابل تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد، قالت بعض الصحف الفرنسي وكذلك الألمانية، إن بايرن ميونخ يستعد للانقضاض على لاعب الأعداء السابق.

وأرجعت هذه التقارير سبب اقتران مستقبل صاحب الـ22 عامًا بالعودة إلى البوندسليجا مرة أخرى، لكن عبر بوابة "آليانز آرينا" وليس "سيجنال ايدونا بارك"، لإمكانية خروجه من "كامب نو" عاجلاً وليس آجلاً، باعتباره ضحية متوقعة لمواطنه جريزمان –بعد إتمام الصفقة-.

لكن سريعًا. جاء أول تحديث من صحيفة "ليكيب" التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، إذ علمت من مصادرها الخاصة أن النادي الكاتلوني رفض الاستماع للعروض المُقدمة للاعب بوروسيا دورتموند السابق، وذلك ليس لأمور تتعلق بسعر اللاعب، بل لتمسك الإدارة والمدرب ارنستو فالفيردي ببقائه ولو لموسم آخر.

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ولفتت الصحيفة إلى أن البايرن لم يكن الوحيد المهتم بالدولي الفرنسي، فهناك كذلك ليفربول كان في مقدمة الطامعين في التوقيع مع اللاعب، إلا أن رغبته في البقاء، مع تمسك النادي به، حال دون خروجه من الإقليم الكاتلوني، على الأقل حتى هذه اللحظة.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن ديمبلي لن يكون خارج حسابات فالفيردي في الموسم المُقبل، لكن في الغالب سيتناوب مع أنطوان في مركز الجناح الأيسر المهاجم، أو لاعب الوسط الثالث المهاجم من جهة اليسار، ما يعني أن المتضرر الأول سيكون البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي يشغل نفس المركز.