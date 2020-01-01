ليفركوزن يصل إلى نهائي كأس ألمانيا وينتظر الفائز من بايرن ميونخ وفرانكفورت

نتيجة متوقعة..

تخطى باير ليفركوزن بوابة زاربروكن في نصف نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب هيرمان نويبيرجر شتاديون.

تجربة زاربروكن كانت مثيرة للاهتمام للغاية، حيث ينشط الفريق في دوري المناطق الألمانية، ورغم ذلك تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف النهائي بتخطي عقبة فورتونا دوسلدورف في الدور الماضي.

لكن حلم الوصول إلى برلين تبدد على يد كتيبة بيتر بوش، التي بدأت ثلاثيتها عبر موسى ديابي في الدقيقة 11، ثم لوكاس ألاريو في الدقيقة 19 وجاء الختام على يد كريم بلعربي في الدقيقة 54.

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النتيجة تضع ليفركوزن في نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 2009، عندما وصل فريق مصنع الأدوية إلى النهائي بقيادة مدربه برونو لاباديا آنذاك، لكنه هُزِم على يد الفريق التاريخي لفيردر بريمن بقيادة توماس شاف.

ليفركوزن سوف يلتقي بالفائز من قمة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ، المباراة المقرر إقامتها مساء الأربعاء على ملعب أليانز آرينا، في فرصة لكتيبة إدي هوتر للثأر من الهزيمة الثقيلة التي مُنيّت بها من كتيبة فليك منذ بضع أسابيع بخماسية لهدفين.

في الوقت نفسه فإن المباراة ستكون فرصة لثأر بافاري من فرانكفورت على صعيد بطولة الكأس، فلا يُنسى أن نادي النسور انتصر في نهائي 2018 بثلاثية لهدف على بايرن بقيادة مدربه التاريخي يوب هاينكس في آخر مبارياته الرسمية مع ناديه التاريخي.

الجدير بالذكر أن ليفركوزن قد هُزِم أيضًا يوم السبت الماضي بأربعة أهداف لهدفين على يد بايرن ميونخ على صعيد البوندسليجا في قلب باي آرينا، بعد الفوز ذهابًا بهدفين لهدف في أليانز آرينا.