ليفركوزن يخطف نجم هوفنهايم من أرسنال وليفربول

الصفقة قد تعني رحيل أحد نجوم النادي الألماني في الصيف

نجح نادي بايرليفركوزن الألماني، في التفوق على الثنائي الإنجليزي ليفربول وأرسنال، في التعاقد مع كريم ديميرباي نجم هوفنهايم.

ديميرباي انضم لهوفنهايم قادماً من هامبورج في 2016، وتألق مع فريق المدرب جوليان ناجلسمان هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع 8.

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وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه، قبل أن يأتي ليفركوزن ويخطف الصفقة ليوقع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن الصفقة وصلت قيمتها إلى 28 مليون يورو.

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التعاقد مع ديميرباي قد يعني الكثير لليفركوزن، ليس فقط بانتزاع موهبة مميزة بالدوري الألماني، ولكن قد تمثل خسارة أحد نجومه.

كاي هافيرتز وجوليان براندت، يعتبران من المرشحين للرحيل عن ليفركوزن في الصيف، وفسر البعض خطوة التعاقد مع ديميرباي، كصفقة تمهيدية لرحيل أي منهما عن الفريق.

ويجذب براندت وهافيرتز اهتماماً واسعاً من عمالقة أوروبا، أبزره من بوروسيا دورتموند، بايرن ميونيخ وليفربول ويوفنتوس.