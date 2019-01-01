ليفركوزن يضع هدف ريال مدريد كمعوض هافارتز

طلب كبير على النجم الشاب الألماني

تحدثت تقارير إعلامية ألمانية أن باير ليفركوزن يستهدف ضم إيزيكل بالاسيوس، نجم ريفر بليت، ليكون معوضاً للرحيل المتوقع لموهبته كاي هافارتز.

هافارتز يحظى باهتمام عديد الأندية الأوروبية الكبرى، وذكرت "بيلد" الأربعاء أن وكلاء اللاعب على تواصل مع سبعة منها في الفترة الأخيرة.

وأوضحت "كيكر" أن مسؤولي باير حددوا النجم الأرجنتيني الشاب ليكون هو المعوض الأمثل حال بيع هافارتز لأحد المهتمين.

وكان بالاسيوس قريباً من الانضمام لريال مدريد العام الماضي، ولكن النادي الملكي تراجع عن إتمام الصفقة في الأمتار الأخيرة دون إبداء الأسباب.

ويمتد عقد بالاسيوس مع ناديه الأرجنتيني حتى 2021، ويفيد التقرير أن ريفر بليت يطلب 20 مليون يورو لبيعه.

يذكر أن بايرن ليفركوزن تغلب على لوكوموتيف موسكو الثلاثاء بهدفين نظيفين لحساب دوري أبطال أوروبا، وأبقى على آماله بالتأهل للدور القادم.