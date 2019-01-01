ليفركوزن يدخل سباق ضم لوفرين

لوفرين قريب من مغادرة الريدز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير إعلامية ألمانية أن باير ليفركوزن دخل سباق التعاقد مع ديان لوفرين، مدافع ليفربول الكرواتي.

لوفرين خرج من حسابات المدير الفني يورجن كلوب، إذ لم يشترك في أي من لقاءات ليفربول الأربعة في بداية الموسم.

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وذكرت "بيلد" أن باير ليفركوزن أبدى اهتماماً بالمدافع الكرواتي، وعلى استعداد للتقدم بعرض لشرائه في الأيام المقبلة.

روما الإيطالي هو أكثر الأندية اهتماماً بالتعاقد مع لوفرين، إذ أكد وكيل الأخير وجود عرض من نادي العاصمة.

وبحسب تصريحات الوكيل، فالمفاوضات بين الطرفين مستمرة، وهناك فرصة لحسم الصفقة قبل ختام الميركاتو.

وافتتح ليفركوزن موسمه في البوندسليجا بالفوز 3-2 على بادربورن السبت الماضي.