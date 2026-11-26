اليوم الخميس، استعاد الفريق الألماني نغمة الانتصارات بالفوز بثنائية نظيفة أمام دينامو زغرب، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

ثنائية رفاق الجزائري إبراهيم مازا والفرنسي موسى ديابي سجلها مالك تيلمان وجاريل كوانسا، في الدقيقتين 10 و45 من عمر المباراة.

ومعها ارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة 12 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد دينامو زغرب عند سبع نقاط في المركز الـ13.

وشهدت المباراة عودة مازا وموسى ديابي للتشكيل الأساسي، فماذا قدما في المباراة القارية؟

إبراهيم مازا .. قرار مدربه أضره

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عاد النجم الجزائري للتشكيل الأساسي لبايرن ميونخ، بعد فترة غياب على إثر معاناته من الإصابة، لتكون مواجهة دينامو زغرب بمثابة الاستعداد للقمة الأهم أمام بوروسيا دورتموند، في 29 من نوفمبر الجاري، ضمن الدوري الألماني 2026-27.

لكن مدرب الفريق الألماني كارليس مارتينيز قرر الدفع بمازا في مركز الجناح الأيسر بدلًا من صناعة اللعب، خلال مواجهة الكبير الكرواتي.

بقاء الجزائري على طرف الملعب غالبية الشوط الأول قبل أن يدخل للعمق، حد من خطورته لدرجة كبيرة، خاصةً وأنه عائد حديثًا من الإصابة، ومع اختفت العرضيات من الجهة اليسرى لباير ليفركوزن.

فرصة ضائعة .. وجهد محدود

استمرارًا مع الحديث عما قدمه إبراهيم مازا في مواجهة باير ليفركوزن أمام دينامو زغرب، فقد أتيحت للجزائري فرصة وضع بصمته في المباراة بالدقيقة 41، حيث استلم كرة من الفرنسي موسى ديابي خارج منطقة الجزاء، سددها بقوة، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وخلال 62 دقيقة شارك بها مازا، صنع فرصة لزملائه؛ لم تستغل، فيما سدد تسديدة وحيدة. وبالنظر للمراوغات فنسبته لم تتخط 50%، بينما حصل على 0% في العرضيات رغم إرساله اثنتين.

نسبة أخرى تكشف لك ما تحدثنا عنه سلفًا عن فقدانه نصف قوته في لقاء الليلة بقرار مدربه الخاص بالدفع به على طرف الملعب، فقد حصل على 45% فقط في المواجهات الثنائية (5 من 11).

المشهد باختصار في لقاء الليلة يمكن تلخيصه في وقوع مازا في مصيدة الدفاع الكرواتي على طرف الملعب وحتى في أوقات دخوله للعمق.

لكن المباراة في مجملها لم تكن في حاجة لمجهود كبير، في ظل سيطرة الكتيبة الألمانية بالفعل على مجريات اللعب والنتيجة، بجانب وضعهم الجيد في جدول الترتيب "الوصافة".

موسى ديابي .. أخيرًا حضرت بصمته الثانية

IMAGO

الجناح الفرنسي العائد حديثًا من الإصابة هو الآخر، شارك الليلة أساسيًا بعدما ظهر قبل أيام لمدة 30 دقيقة أمام بادربورن في الدوري الألماني.

وسجل ديابي بصمته التهديفية الثانية مع ليفركوزن، بعدما انضم له في الصيف الماضي قادمًا من الاتحاد، حيث صنع الهدف الثاني في شباك دينامو زغرب لزميله جاريل كوانسا.

الفرنسي مرر كرة بالكعب رائعة على حدود منطقة الجزاء لكوانسا، تبعها الأخير بتسديدة في الشباك بعد مراوغة الدفاع الكرواتي.

وتأتي هذه المساهمة التهديفية لديابي بعد شهر كامل من أولى بصماته مع ليفركوزن، إذ كان قد سجل هدفًا في شباك ماينز، في العاشر من أكتوبر الماضي وقتما انتصر رفاقه (4-3).

عيب وحيد عكّر ليلة ديابي

الحقيقة أن ديابي قدم مباراة جيدة، بالنظر لمستواه مؤخرًا مع ليفركوزن، فخلق ثلاث فرص، منها فرصة محققة.

حتى كان بإمكانه أن يسجل هدفين الليلة، لكنه أهدر فرصة خطيرة في الشوط الأول، فيما أُلغي له هدفًا في الشوط الثاني، بداعي التسلل.

لكن ما يعكر مستوى الفرنسي هي مبالغته في بعض الأحيان في الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم ومن ثم التأخر في التمرير في ظل تعويله بشكل كبير على مهاراته في المراوغة، بجانب قلة عرضياته، ما حرم ليفركوزن من الوصول بأقصر الطرق لمرمى دينامو زغرب الليلة، خاصةً – وكما ذكرنا سلفًا – عرضية الجبهة اليسرى اختفت بشكل شبه كامل في ظل وجود إبراهيم مازا.

في المجمل، نجح ديابي بنسبة 50% في المراوغات، 0% في العرضيات، و33% في المواجهات الثنائية.