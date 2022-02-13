ليفربول يواصل مطاردة مانشستر سيتي بفوز صعب على بيرنلي، ونيوكاسل يبتعد عن الهبوط

واصل ليفربول ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي، وفاز على بيرنلي بهدف نظيف في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد أتى عبر فابينيو في الدقيقة 40، بالمباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لساديو ماني بعد العودة مظفرًا بلقب كأس أمم إفريقيا من بلاده السنغال، كما شارك محمد صلاح أيضًا.

وبملعب توتنهام، تعرض السبيرز لهزيمة من شأنها إبعادهم عن المربع الذهبي كثيرًا، من ضيوفهم وولفرهامبتون بهدفين نظيفين.

بالخطأ أم تعمد؟ اتهامات لرونالدو بالبصق على زميله!

ثنائية الذئاب قتلت المباراة منذ أول ثلث ساعة، فأحرز راؤول خيمينيز هدف المقدمة بالدقيقة السادسة، وتبعه لياندير ديندونكير بالثاني في الدقيقة 18.

بملعب سانت جيمس بارك، استمر نيوكاسل في الابتعاد عن صراع الهبوط بفوز هام على أستون فيلا بهدف نظيف حمل توقيع كيفن تريبيير.

بهذه النتائج، يصل ليفربول إلى النقطة 54، ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي ليصبح 9 نقاط فقط.

أما نيوكاسل، فوصل للنقطة 21 وبات يبتعد عن مراكز الهبوط بأربع نقاط كاملة، بينما وصل وولفرهامبتون للنقطة 37 بالمركز السابع.

توتنهام تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن، وبقيّ أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، مع تذيل بيرنلي للترتيب بـ14 نقطة.