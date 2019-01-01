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ليفربول ينافس روما على خدمات تونالي

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Getty Images
من يحصل على الموهبة الإيطالية الصيف المقبل؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف ماسيمو سيلينو، مالك بريشيا، أن كلاً من ليفربول وروما تواصلا معه من أجل ضم موهبته ساندرو تونالي بالفترة المقبلة.

ولفت صاحب الثمانية عشر عاماً الأنظار بتألقه الكبير في مركز صانع الألعاب المتأخر، وتم تشبيهه بالنجم الإيطالي أندريا بيرلو.

وقال سيلينو مع "كوريري": "نعم، روما سألني عن تونالي، وتحدث مع بالديسوني في أكثر من مناسبة، ولكن أريد الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة".

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وأكمل: "ليفربول هو الآخر اتصل بي من فترة، لا أعرف إذا كان جاهزاً للعب مع الكبار أم لا، هو في الثامنة عشر بعد".

وذكرت الصحيفة أن روما يحاول التغلب على ليفربول بعرض لاعبه الشاب أندريا ماركوتشي هذا الشهر على بريشيا مقابل حجز تونالي للصيف المقبل.

ولعب تونالي 36 لقاء بقميص بريشيا منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول في 2017.

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