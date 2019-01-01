ليفربول ينافس روما على خدمات تونالي

من يحصل على الموهبة الإيطالية الصيف المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماسيمو سيلينو، مالك بريشيا، أن كلاً من ليفربول وروما تواصلا معه من أجل ضم موهبته ساندرو تونالي بالفترة المقبلة.

ولفت صاحب الثمانية عشر عاماً الأنظار بتألقه الكبير في مركز صانع الألعاب المتأخر، وتم تشبيهه بالنجم الإيطالي أندريا بيرلو.

وقال سيلينو مع "كوريري": "نعم، روما سألني عن تونالي، وتحدث مع بالديسوني في أكثر من مناسبة، ولكن أريد الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة".

باريس سان جيرمان يختار باريديس على آلان

💢 الأسد النيجيري يواصل مسيرته ⚽️



رسمياً | ميدلزبره يعلن عن ضم لاعب خط الوسط جون أوبي ميكيل في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع تيانجين تيدا الصيني.✍️ pic.twitter.com/PZeAwUOi3W — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

شكرينيار يرفض الرحيل وينصح إنتر بضم مواطنه

وأكمل: "ليفربول هو الآخر اتصل بي من فترة، لا أعرف إذا كان جاهزاً للعب مع الكبار أم لا، هو في الثامنة عشر بعد".

وذكرت الصحيفة أن روما يحاول التغلب على ليفربول بعرض لاعبه الشاب أندريا ماركوتشي هذا الشهر على بريشيا مقابل حجز تونالي للصيف المقبل.

ولعب تونالي 36 لقاء بقميص بريشيا منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول في 2017.