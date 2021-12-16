ليفربول يقلب الطاولة على نيوكاسل ويواصل ملاحقة سيتي على صدارة الدوري

تمكن ليفربول، من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبعد فوز اليوم وصل ليفربول، إلى النقطة 40 في المركز الثاني من ترتيب البريميرليج، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير.

ليفربول صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة، بدأ اللقاء بقوة ومع مرور خمس دقائق من المباراة مرر صلاح الكرة إلى دييجو جوتا الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها حارس الضيوف وأبعدها عن مرماه.

وسريعًا جاء الرد من نيوكاسل في الدقيقة السادسة، عندما أطلق جونجو شيفلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 20 أسفرت محاولات ليفربول عن تسجيل هدف التعادل، عن طريق جوتا الذي قابل عرضية ماني برأسه ولكن دوبرافكا تصدى لها، وأكملها اللاعب البرتغالي في الشباك.

وبعد مرور أربع دقائق فقط من هدف جوتا، نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، بعدما ارتدت الكرة من الحارس إلى الفرعون المصري الذي وضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 34 أهدر محمد صلاح فرصة هدف لصالح فريقه، بعدما انفرد بالمرمى وسدد تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وحاول لاعبو نيوكاسل تسجيل هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 56 كانت أولى الفرص الخطرة في الشوط بتسديدة قوية من ميرفي ولكنها مرت بجوار القائم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بخمس دقائق، عزز أرنولد تقدم فريقه بهدف ثالث، جاء بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك الضيوف، وانتهت بعدها المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضمن إطار مباريات الجولة ذاتها، تعادل تشيلسي مع إيفرتون بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد البلوز إلى النقطة 37 في المركز الثالث، بينما وصل التوفيز إلى النقطة 19 في المركز الرابع عشر.