ليفربول يقرر مصير لالانا
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كشفت تقارير صحفية عن مستقبل آدم لالانا صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، الذي عانى من الكثير من الغيابات إثر تكرار الإصابات.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس، فإن ليفربول قد قرر عدم إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية (يناير 2019).
يأتي ذلك على عكس التقارير التي اقترحت رحيله، بحثاً عن استعادة اللياقة والمستوى، وفي ظل وجود جورجينو فينالدوم ونابي كيتا وجوردان هندرسون وفابينيو وجيمس ميلنر بصفوف ليفربول.
وكان اللاعب قد نشأ بصفوف ساوثامبتون، ليتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2006، ولم يخرج منه قبل انتقاله للريدز سوى لشهر واحد على سبيل الإعارة في صفوف بورنموث.
وفي يوليو 2014، انتقل الدولي الإنجليزي إلى الريدز مقابل 31 مليون يورو، في مجموعة الصفقات التي تلت رحيل لويس سواريز نجم الفريق إلى برشلونة.