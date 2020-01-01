ليفربول يقترب من ضم مدافع نوريتش سيتي

مشكلة وحيدة فقط أمام الصفقة

بدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، محاولاته من أجل تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتفاوض مع جمال لويس ظهير نوريتش سيتي.

أندي روبرتسون يعتبر هو الخيار الأساسي للمدرب الألماني في هذا المركز، مع وجود جيمس ميلنر كخيار بديل، ولكن الإنجليزي المخضرم يفضل اللعب بخط الوسط.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت تقدم ليفربول بعرض وصلت قيمته إلى 11 مليون يورو من أجل التعاقد مع لويس هذا الصيف.

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ويطمح كلوب في نجاح المجازفة بالتعاقد مع ظهير نوريتش، مثلما حدث مع روبرتسون الذي جاء من هال سيتي بحوالي 9 مليون يورو فقط.

وتأتي رغبة الألماني في ضم اللاعب، بعد الإمكانيات الفنية المميزة التي أظهرها هذا الموسم، خاصة من الناحية الهجومية وهدفه الشهير ضد ليستر سيتي.

المهمة لا تبدو صعبة على ليفربول لضم صاحب الـ22 سنة، في إقناع نوريتش بالتخلي عن اللاعب، نظراً لهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

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وأما بالنسبة للعقبة الوحيدة أمام الصفقة، تتمثل في إقناع اللاعب نفسه بالجلوس كبديل لروبرتسون، بدلاً من المشاركة بصفة أساسية.