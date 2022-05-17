ليفربول يعين طبيب خصوصي لإصابات صلاح وفان دايك و فابينيو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نجاح ليفربول في استعادة أخصائي العلاج الطبيعي الألماني كريستوفر روبيك.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "أتلتيك"، والذي أكد أن النادي كان في محادثات مع الطبيب السابق لهم لفترة طويلة قبل الإصابات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن سبب التعجل في عودته وإنهاء المحادثات بشكل إيجابي وسريع يعود للإصابات التي وقعت للفريق مؤخرًا.

وعانى ليفربول من إصابات متنوعة كان أبرزها للنجم المصري محمد صلاح ونظيره الهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى فابينيو.

وأكد الموقع أن روبيك كان يعمل عن قرب مع الثنائي صلاح وفان دايك، ويعرف التفاصيل البدنية الخاصة بهما، وأن عودته ستساعد في عملية الشفاء كثيرًا.

ومن غير الواضح إذا ما كان الثلاثي المصاب سيلحق بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد أم لا، في ظل وجود تضارب في الأخبار حول مصيرهم.

جدير بالذكر أن ليفربول يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد نهاية هذا الشهر بعد تجاوز فياريال في نصف النهائي.