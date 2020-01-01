ليفربول يعلن وفاة ثنائي الحرس القديم

نادي ليفربول يعلن وفاة دونالد وان مايكل روبنسون نجماه السابقان.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن وفاة نجمه دونالد ووان لاعبه السابق عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، ولم يوضح النادي سبب وفاة نجمه المعتزل.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر " قبل قليل.

وكتب ليفربول: "نعبر عن حزننا العميق لوفاة لاعبنا السابق دونالد ووان، الجميع يعرب عن تضامنه مع أسرته وأصدقاءه في تلك الأوقات الحزينة".

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وكشف النادي قبلها بقليل عن وفاة لاعبه السابق مايكل روبنسون عبر بيان رسمي لم يوضح من خلاله أيضًا تفاصيل وفاة حامل لقب دوري الأبطال مع الفريق.

وكتب النادي: "يريد ليفربول أن يعرب عن بالغ أسفه وحزنه الكبير لوفاة لاعبه السابق مايكل روبنسون عن عمر 61 عامًا".

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وأضاف: "أفكار الجميع هنا في ليفربول وتضامنهم مع أسرة روبنسون وأصدقائه في مثل تلك الأوقات الحزينة عليهم، ارقد في سلام يا مايكل".

ولعب روبنسون لصالح فريق ليفربول لمدة موسم واحد فقط قبل أن ينتقل لكوينز بارك رينجرز ويختتم مسيرته في صفوف ريال أوساسونا.

جدير بالذكر أن روبنسون كان قد حصل على الدوري الإنجليزي مع ليفربول وكأس الرابطة بالإضافة لبطولة أوروبا في عام 1984.