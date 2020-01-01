ليفربول يعلن إصابة نجمه ويؤكد غيابه حتى نهاية الموسم

نادي ليفربول يعلن إصابة نجمه وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إصابة لاعبه الكاميروني جويل ماتيب، قبل دفاع الفريق بإصابة في الساق خلال الساعات الماضية.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الإنجليزي قبل قليل، وأكد خلاله أن موسم اللاعب صاحب الـ 28 عامًا مع ليفربول قد انتهى.

وكتب النادي في بيانه: "جويل ماتيب سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابة تعرض لها في القدم خلال مواجهتنا أمام إيفرتون".

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وأعرب اللاعب عن حزنه للإصابة التي تعرض لها، وعن عدم قدرته مساعدة فريقه خلال ما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي: "لن أعود للمشاركة في الملعب هذا الموسم من جديد، وأتمنى أن أقدم المساعدة للفريق في أسرع وقت ممكن".

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي قبل أيام بعد أن تعرض منافسه المباشر مانشستر سيتي للخسارة أمام تشيلسي بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن ليفربول لا يشارك في أي بطولات أخرى، حيث كان قد ودع دوري أبطال أوروبا قبل أشهر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.