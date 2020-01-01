ليفربول يطلب عثمان ديمبيلي من برشلونة على سبيل الإعارة

ليفربول يتواصل مع برشلونة ويسأل حول إمكانية ضم عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي ليفربول في ضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي استفسر من نظيره الكتالوني عن إمكانية ضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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ويؤمن كلوب أن ضم عثمان ديمبيلي سيمنح فريقه قفزة على مستوى الجودة في خط الهجوم، بالرغم من وجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ولم يرد برشلونة حتى الآن على عرض نادي ليفربول، لكن الفريق الكتالوني يرفض بشكل أولي مبدأ الإعارة في الوقت الحالي، ولن يوافق على رحيل ديمبيلي إلا لو كان عرض الانتقال نهائي.

وتعافى ديمبيلي لتوه من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب طوال الموسم الماضي، وهو حاله منذ انضمامه لبرشلونة حيث نالت الإصابات منه عدة مرات.

جدير بالذكر أن برشلونة سيعاني من مشكلة جديدة على مستوى خط الهجوم في الموسم الجديد في ظل كثرة الأسماء المتواجدة حاليًا بعدما تعثر رحيل لويس سواريز ليوفنتوس.