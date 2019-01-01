ليفربول يضمن التواجد في نسختين من كأس العالم للأندية

كيف يلعب ليفربول مونديال الأندية مرتين؟

ضمن نادي ليفربول الإنجليزي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مرتين بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ليفربول حصد التشامبيونزليج للمرة السادسة في تاريخه بالفوز على توتنهام بثنائية نظيفة.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إنّه بالرغم من مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية في قطر بين 11 و22 ديسمبر المقبل لكنّه سيتواجد أيضًا في نسخة 2021.

وسوف يتم إقامة مونديال الأندية ليكون بديلًا لكأس العالم للقارات والذي يتواجد فيه 8 فرق أوروبية عبارة عن آخر 4 فرق حققت دوري أبطال أوروبا ومثلهم في الدوري الأوروبي.

وضمنت فرق ريال مدريد وليفربول التواجد في نسخة 2021 بالتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2018 و2019 بينما يلعب أتلتيكو مدريد وتشيلسي في البطولة لتحقيق الدوري الأوروبي عامي 2018 و2019.

وسوف ينضم للرباعي أبطال نسخ 2020 و2021 في التشامبيونزليج واليوربا ليج.

جدير بالذكر أنّ ليفربول شاركت مرة واحدة في كأس العالم للأندية عام 2005 ولم تحقق البطولة.