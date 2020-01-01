ليفربول يزاحم برشلونة على مدافع مانشستر سيتي

كلوب يواصل محاولاته لحل الأزمة الدفاعية

يبحث يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن بعض التعزيزات في خط الدفاع، بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها فريقه الفترة الأخيرة.

ليفربول تلقى صدمة قوية ببداية الموسم، بتأكد غياب مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك حتى نهاية الموسم، وهو ما وضع الكثير من الضغوط على كلوب.

إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، ظهر كأحد أهم الأهداف الرئيسية للمدرب الألماني، بوجود منافسة قوية مع برشلونة للحصول على خدماته.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت رغبة كلوب في خطف اللاعب من برشلونة، والاتفاق على ضمه في شهر يناير القادم قبل نهاية عقده مع سيتي في يونيو 2021.

الأمور لا تبدو سهلة على الريدز، بعدما وصل النادي الكتالوني لاتفاق مع اللاعب، على انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويطمح برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، في التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، على قيمة مالية مناسبة لضم جارسيا بدلًا من رحيله عن النادي بالمجان في الصيف.

رغبة اللاعب البالغ من العمر 19 سنة لا تأتي في صالح ليفربول حاليًا، حيث يريد جارسيا العودة مرة أخرى لإسبانيا من بوابة برشلونة.

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يذكر أن المدافع الشاب بدأ مسيرته مع شباب برشلونة، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يوليو 2017.