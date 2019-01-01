ليفربول يزاحم الطامعين في الحصول على جوهرة مونشنجلادباخ

منافس جديد لمانشستر يونايتد وبقية الطامعين على ابن أكاديمية مصنع النجوم

انضم ليفربول لسباق الطامعين في الحصول على توقيع جوهرة بوروسيا مونشنجلادباخ دينيس زكريا، المرتبط مستقبله بصفوة أندية القارة العجوز في مقدمتهم مانشستر يونايتد، إنتر، توتنهام وأتلتيكو مدريد.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالألمانية، أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، أعطى المسؤولين عن ملف التعاقدات، الضوء الأخضر لتكثيف المفاوضات مع مسؤولي النادي الألماني، لتأمين مستقبل صاحب الـ22 عامًا في أسرع وقت ممكن.

وذكر التقرير، أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا، سيواجه منافسة حامية الوطيس من أجل الحصول على توقيع الدولي السويسري، نظرًا للعروض المسيلة للعاب التي تنهال عليه بعد انفجار موهبته في البوندسليجا هذا الموسم، لذا قد تضطر الإدارة الأمريكية بالتضحية بحوالي 50 مليون لإبرام الصفقة قبل جيش الطامعين في اللاعب.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وانتقل زكريا إلى مونشنجلادباخ في صيف 2017 قادمًا من مصنع النجوم السويسري يانج بويز في صفقة بلغت تكاليفها نحو 12 مليون يورو، وخلال هذه الفترة خاض مع الفريق أكثر 65 مباراة على مستوى الدوري، سجل خلالهم سبعة أهداف، غير أنه من الركائز الأساسية التي ساهمت في احتلال الفريق صدارة الدوري بفارق نقطة عن بايرن ميونخ بعد أول تسع جولات.