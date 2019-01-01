ليفربول يريد استعادة كوتينيو بمبلغ أقل

تقارير صحفية إسبانية تؤكد على نية ليفربول في استعادة فيليبي كوتينيو بمبلغ مالي أقل من الذي رحل به لصفوف برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ليفربول الإنجليزي قد قرر استعادة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي رحل قبل موسم ونصف لبرشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الفريق الإنجليزي يترقب موقف اللاعب البرازيلي في صفوف برشلونة هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن النادي غير مستعد لدفع نفس المبلغ الذي رحل به كوتينيو عن صفوفه قبل حوالي عام ونصف والذي وصل لحوالي ١٦٠ مليون يورو.

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وكان اللاعب قد انضم لصفوف برشلونة في صيف ٢٠١٨ مقابل ١٢٠ مليون يورو بالإضافة لحوالي ٤٠ مليون آخرى بنود مختلفة في العقد بين الفريقين.

وكان كوتينيو نفسه قد أكد في تصريحات بالأسبوع الماضي أنه يسعى للاستمرار في صفوف برشلونة، لكنه شدد في الحديث نفسه على أنه لا يعلم ما الذي قد يحدث في المستقبل.

جدير بالذكر أن ليفربول ليس الوحيد المهتم بالحصول على خدمات كوتينيو في الصيف الجاري، حيث يسعى باريس سان جيرمان ايضًا لضمه.