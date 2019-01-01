ليفربول يحدد موعد مباراته مع إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ديربي الميرسيسايد للمرة الثانية في غضون شهر

أعلن نادي ليفربول، موعد مباراته مع إيفرتون، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي والمقرر إقامتها الشهر القادم.

وأسفرت القرعة عن وقوع ليفربول، أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ليلعب الفريقان مباراتين في أقل من شهر.

ولعب الريدز أمام إيفرتون، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الـ 15 من الدروي الإنجليزي، وفيها فاز ليفربول بخمسة أهداف لهدفين.

وسُتقام المباراة يوم الأحد الخامس من يناير القادم، على ملعب آنفيلد معقل ليفربول، في تمام الساعة 4.01 بتوقيت جرينيتش.

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وكشف النادي، عن سبب تأخير المباراة لمدة دقيقة، حيث أن هذا جزء من حملة ينظمها الاتحاد الإنجليزي لتشجيع الجماهير على الاعتناء بصحتهم العقلية.

جدير بالذكر أن هزيمة الأمس، قد صعبت موقف ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، الذي يقترب من الإقالة كما أشارت التقارير الصحفية وسيحل الإسكتلندي ديفيد مويس بديلاً له.