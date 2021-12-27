"ليفربول يجب أن يجدد لصلاح بسبب الأرباح الاقتصادية التي يجلبها!"

تعد مسألة تجديد تعاقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي واحدة من المسائل العالقة في "الريدز"، حيث تستمر المفاوضات بين الطرفين دون الوصول لنتيجة.

صلاح لم يوافق حتى الآن على تجديد عقده مع ليفربول، حيث يستمر عقده الحالي في ملعب "أنفيلد" حتى صيف 2023.

ولا يشك ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق في أن محمد صلاح سيوقع عقدًا جديدًا مع "الريدز" خلال الفترة المقبلة.

ويدور جدل كبير حول بقاء محمد صلاح في ليفربول، مع تبقي 18 شهرًا فقط على انتهاء عقده الحالي، لكن وارنوك يعتقد أن الإجابة واضحة.

ماذا قال وارنوك؟

أدلى وارنوك بتصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية عن وضع صلاح التعاقدي مع ليفربول، والمفاوضات بين الطرفين.

وقال وارنوك: "من وجهة نظر ليفربول، فإن العقد لا يتعلق فقط بما يقدمه صلاح على أرض الملعب، يجب التفكير أيضًا فيما يجلبه من أرباح".

وأضاف: "يأتي الناس إلى أنفيلد لمشاهدته، إنه يبيع القمصان في جميع أنحاء العالم، إنه رمز عالمي، وهذا يلعب دورًا هامًا".

وتابع: "أعتقد أن ليفربول يعرف بالفعل هذا الجانب فيما يتعلق بالمفاوضات مع صلاح".

واختتم وارنوك: "لا أعتقد أن هناك أي شك في أن صلاح سيوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول".

ماذا قدم صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول؟

يعد محمد صلاح النجم الأبرز في صفوف ليفربول خلال الموسم الحالي، ويقود الفريق بأهدافه في جميع البطولات.

وخلال منافسات موسم 2021-22، تمكن صلاح من تسجيل 22 هدفًا وتقديم تسع تمريرات حاسمة في 24 مباراة في جميع البطولات.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، بفارق خمسة أهداف عن ديوجو جوتا زميله في ليفربول.

اقرأ أيضًا

امنحوه الاحترام الذي يستحقه.. ردود الأفعال على محرز أمام ليستر سيتي

جول 25 | سالم الدوسري: من موهبة مرفوضة إلى صاحب الفضل على الأجانب

رسالة جديدة من ديمبيلي.. هل جدد مع برشلونة؟

