ليفربول يتفوق على باريس سان جيرمان في سباق الحصول على نجم نابولي

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن ليفربول يتصدر سباق الحصول على خدمات مدافع نابولي كاليدو كوليبالي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي ليفربول أصبح الأقرب للحصول على خدمات المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم فريق نابولي الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت" والتي أكدت أن اللاعب من ضمن أولويات ليفربول من أجل تدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي قد تفوق في الأسابيع الأخيرة بسباق ضم اللاعب على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان الذي يسعى لضمه أيضًا.

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وذكر الموقع أن نادي باريس سان جيرمان قد حضر نفسه من الجانب المادي بالفعل للظفر بخدمات اللاعب لكن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد وضع خطة التوقيع معه بالفعل.

وينتهي تعاقد كوليبالي مع فريق نابولي بنهاية موسم 2022 - 2023 وتصل قيمته السوقية لـ 56 مليون يورو، لكن نادي قد يرفض التفريط فيه بأقل من 100 مليون يورو.

ويقدم النجم السنغالي مستويات أكثر من طيبة رفقة نابولي في السنوات الماضية، ولفت أنظار العديد من كبار أوروبا لكن النادي الإيطالي دائمًا ما يتمسك به.

جدير بالذكر أن كوليبالي كان قد شارك في 21 مباراة مع نابولي هذا الموسم بكل البطولات قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.