ليفربول يتخطى 1000 يوم بدون هزيمة في الأنفيلد وأرقام كبيرة لصلاح

أرقام لا تصدق من انتصار الريدز..

طغت الأرقام القياسية على ليفربول بعد الفوز الذي حققه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبحت كتيبة المدرب يورجن كلوب لا تُقهر على الأنفيلد، فهذا الفوز جعلها بدون هزيمة في البريميرليج في معقلهم لمدة 1001 يوم.

الهدف الذي أحرزه محمد صلاح في شباك المانيو جعله يفك عقدته من جهة، ومن جهة أخرى يصير قد سجل في 23 من أصل 24 فريقًا واجههم في الدوري الإنجليزي، ليكون سوانزي سيتي هو الوحيد الذي لم يتمكن الفرعون من إسكان الكرة في شباكه.

23/24 – As a player, Mohamed Salah has now scored against 23 of the 24 teams he has faced more than once in the competition, only failing to do so versus Swansea City. Array. pic.twitter.com/T65gr3cH8A — OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2020

هذا هو الهدف رقم 65 بقميص ليفربول خلال 93 مباراة، ليتساوى بذلك مع الأسطورة فيرناندو توريس، الذي سجّل نفس عدد الأهداف ولكن في مدة أطول، 102 مباراة.

في الوقت نفسه، فإن أليسون حقق هو الآخر رقمًا مميزًا، فأصبح أول حارس مرمى يصنع هدفًا لليفربول منذ بيبي رينا، الذي صنع آخر أهدافه في مارس 2010، إضافة إلى أن ليفربول قد حقق للمرة الأولى 7 مباريات بشباك نظيفة منذ عام 2006.

الانتصار جعل ليفربول يُحقق النقطة رقم 91 من أصل 93 نقطة له في آخر 31 مباراة، إذ فاز في 30 وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد في الذهاب.

91 - Liverpool have taken 91 points from the last 93 available to them in the (P31 W30 D1 L0). Insanity. pic.twitter.com/pbHDfG6PM5 — OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2020

الجدير بالذكر أن فوز ليفربول مع تعثر مانشستر سيتي جعل الفارق بينهما 16 نقطة قابلين للزيادة حال فوز كتيبة كلوب في مباراتهم المؤجلة أمام وست هام، مما يعني أن لقب البريميرليج أصبح على أعتاب الأنفيلد.