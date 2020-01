ليفربول يتخطى 1000 يوم بدون هزيمة في الأنفيلد وأرقام كبيرة لصلاح

طغت الأرقام القياسية على ليفربول بعد الفوز الذي حققه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبحت كتيبة المدرب يورجن كلوب لا تُقهر على الأنفيلد، فهذا الفوز جعلها بدون هزيمة في البريميرليج في معقلهم لمدة 1001 يوم.

الهدف الذي أحرزه محمد صلاح في شباك المانيو جعله يفك عقدته من جهة، ومن جهة أخرى يصير قد سجل في 23 من أصل 24 فريقًا واجههم في الدوري الإنجليزي، ليكون سوانزي سيتي هو الوحيد الذي لم يتمكن الفرعون من إسكان الكرة في شباكه.

