ليفربول يُبقي على حلم التتويج بالبريميرليج بفوزٍ درامي على كريستال بالاس

ليفربول يحقق فوزًا صعبًا على كريستال بالاس برباعية مقابل ثلاثة أهداف ويحافظ على آمل التتويج بالبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق ليفربول فوزًا دراميًا على ضيفه كريستال بالاس برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من البريميرليج.

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق اللاعب الإنجليزي أندريس تاونسيند في الدقيقة 34 من عُمر المباراة، قبل أن يعادل الريدز النتيجة عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة السادسة والأربعين.

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لم ينتظر ليفربول كثيرًا حتى ضاعف النتيجة عن طريق النجم البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 53، ولكن فرحة جماهير أنفيلد بهدف التقدم أفسدها هدف التعادل لكريستال بالاس عن طريق اللاعب جيمس تومكينز في الدقيقة 65.

انتظر ليفربول عشرة دقائق أخرى حتى استطاع محمد صلاح منح الفريق هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وشهدت الدقيقة التاسعة والثمانين طرد لاعب ليفربول جيمس ميلنر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

استمرت النتيجة بتفوق ليفربول حتى أحرز النجم السنغالي ساديو ماني هدف تأمين النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 92، قبل أن يهدد كريستال بالاس صدارة ليفربول بإحرازه لهدفِ ثالث عن طريق اللاعب ماكس مير في الدقيقة 95.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في مركز الصدارة، بينما تجمد رصيد كتيبة المدرب روي هودجسون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.