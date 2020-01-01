ليفربول وتوتنهام .. هل ينجح مورينيو على طريقة كلوب؟

مواجهة مرتقبة بين الثنائي على ملعب أنفيلد

مواجهة من طابع خاص بين توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي، ستعني الكثير للبرتغالي جوزيه مورينيو في مشروعه بالنادي اللندني، ونظيره الألماني يورجن كلوب، الذي ربما يعتبر منافسه كانعكاس لما مر به ببداية رحلته.

مورينيو جاء إلى توتنهام بعد انهيار مشروع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ولكنه لم ينجح في النهوض بفريقه بشكل كامل الموسم الماضي، بل كانت هناك الكثير من الشكوك حول نجاحه وإمكانية استمراره.

الأمور اختلفت هذا الموسم بصورة غير متوقعة، الفريق أصبح أكثر تماسكًا ويبدو أنه يسير نحو الطريق الصحيح، باحتلال صدارة البريميرليج بعد 12 جولة.

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الموقف يذكرنا بما حدث مع كلوب نفسه، والطريقة التي بنى بها ليفربول، حيث لم يحصد الإنجازات بشكل سريع، ولكنه انتظر كثيرًا لنتيجة عمله.

والسؤال الآن هل يمكن لمورينيو تكرار نفس الموقف مع توتنهام بما يمتلكه من لاعبين وإمكانيات متاحة؟

صفقات غير جذابة

توتنهام لم يقم بأي صفقات ضخمة الصيف الماضي، حيث استعاد جاريث بيل على سبيل الإعارة وضم كارلوس فينيسيوس بنفس الطريقة.

وأما بالنسبة للشراء، فقد تعاقد مع إيميل هويبيرج من ساوثامبتون، اللاعب الذي يعتبره البعض صفقة الموسم، حيث كلفت 16 مليون يورو فقط رغم التأثير الكبير الذي يقوم به.

مورينيو جلب سيرخيو ريجيلون من ريال مدريد بـ30 مليون يورو، وجلب مات دوهيرتي من وولفرهامبتون، وجو هارت في صفقة انتقال حر.

الصفقات التي قام بها تذكرنا كثيرًا بما قام به كلوب مع ليفربول، عندما تعاقد مع أندي روبرتسون وجورجينيو فاينالدوم وجويل ماتيب وغيرهم.

كلوب لم يعتمد على شراء النجوم بمبالغ كبيرة في بداية مسيرته، بل حرص على جلب جودة جديدة بمبالغ ضئيلة ومحاولة مساعدة اللاعبين على التطور.

وهو ما يحدث في توتنهام حتى الآن، وبالتحديد مع هويبيرج، الذي تحول من مجرد لاعب مغمور إلى أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

الشراء ليس كل شيء

مورينيو يعتبر من أكثر المدربين إنفاقًا للأموال في تاريخ كرة القدم، ولكن المال ليس متاحًا له بالشكل الكافي مع توتنهام، لذلك كان عليه إيجاد بعض الحلول الأخرى.

الفريق لا يمتلك صانع ألعاب من طراز مميز بعد رحيل كريستيان إريكسن؟ لا بأس، هاري كين تحول من لاعب هداف إلى هداف وصانع ألعاب على يد مورينيو.

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الدولي الإنجليزي سجل 15 هدفًا وصنع 13 في 19 مباراة فقط بكل البطولات هذا الموسم، الأمر الذي يعكس التغير الواضح في أدواره.

سون هيونج مين أصبح كذلك من أفضل الأجنحة في العالم، إن لم يكن أفضلهم، تانجي ندومبيلي تعافى أخيرًا من البداية السيئة وأصبح من أكثر اللاعبين المؤثرين في الفريق.

ونفس الأمر لموسى سيسوكو الذي استعاد بريقه من جديد بفضل البرتغالي، وكذلك توبي ألديرفيرلد وإريك داير، بسبب نجاح عمل مورينيو حتى الآن.

شرط النجاح

لو عدنا مرة أخرى لما قام به كلوب، من تطوير اللاعبين مثل محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وجوردان هندرسون وساديو ماني، سنجد أن الفريق لم ينجح في الفوز بالبطولات، إلا بعد قيامه بسد العجز بصفقات ضخمة.

كلوب تعاقد مع فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، وهو الثنائي الذي عالج الأزمة المزمنة لليفربول في خط الدفاع وحراسة المرمى، ليفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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صفقة بيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة، ساعدت ليفربول على ضم فان دايك وأليسون، فهل يقوم مورينيو بالتضحية بأحد نجومه للقيام بخطوة مماثلة؟

الفريق بحاجة إلى مدافع مميز، وهناك بعض الحديث عن ميلان شكرينيار مدافع إنتر، الذي ربما يقوم فان دايك الخاص بتوتنهام.

هناك مشكلة أخرى في الأجنحة بسبب فشل جاريث بيل، ولو قام مورينيو بحل هذه الأزمة أيضًا، ربما نراه مستمرًا على صدارة البريميرليج، حتى الصعود لمنصة التتويج في أقرب وقت ممكن.