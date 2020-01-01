مينامينو يعترف بالتعثر وحاجته للتأقلم على فلسفة كلوب

بداية غير ناجحة للياباني على مستوى تسجيل أو صناعة الأهداف

اعترف تاكومي مينامينو لاعب ليفربول، بأنه غير راضي تماماً عن بدايته مع الفريق الإنجليزي، مؤكداً رغبته في الحصول على المزيد من الوقت للتأقلم.

اللاعب الياباني انضم لصفوف الريدز في يناير الماضي قادماً من سالزبورج النمساوي، وفشل في فرض نفسه على تشكيل المدرب يورجن كلوب.

وقال مينامينو للموقع الرسمي لليفربول:"في آخر 3 أشهر هناك العديد من الجوانب التي تحسنت فيها وجعلتني أشعر بالسعادة، ولكني مازلت بحاجة للتطور".

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وأضاف:"أهم شيء الآن بالنسبة لي على المستوى الشخصي هو تسجيل الأهداف وصناعته، هناك حالة من التعطش الكبير لدي لتحقيق هذه الجزئية".

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وواصل حديثه:"لا أعلم كم ميأحتاج من الوقت للتعلم، أفهم فلسفة كلوب يوماً بعض الآخر واتحسن، والأهم هو إظهار نتيجة ذلك على الملعب لكسب ثقة زملائي والجماهير".

يذكر أن صاحب الـ26 سنة شارك في 6 مباريات فقط مع ليفربول حتى الآن، لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف خلال أي منهم.