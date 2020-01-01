ميدو يحذر ليفربول من خسارة صلاح

ليفربول في أزمة بسبب توقف النشاط الرياضي واستمرار التأجيلات

حذر أحمد حسام ميدو مهاجم توتنهام ومنتخب مصر السابق، نادي ليفربول، من خسارة نجمه محمد صلاح لفترة طويلة خلال الموسم القادم.

انتشار فيروس كورونا الفترة الأخيرة، تسبب في توقف النشاط الرياضي بشكل كامل، وتأجيل الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، بعدما كان من المقرر عودته في أول مايو.

التأجيل وصل كذلك إلى يورو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث تقرر خوضهما العام القادم، مما قد يضع الأندية في ورطة كبيرة وعلى رأسها ليفربول.

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وقال ميدو في تصريحات لصحيفة "ذا صن " البريطانية:"صلاح يجب أن يذهب مع مصر لكأس الأمم الإفريقية وليفربول لا يستطيع منعه نظراً لقواعد الفيفا".

وأضاف:"لا يوجد سبب واحد يمنع مشاركة صلاح مع مصر في الكان سوى رغبته الشخصية، لأنها كانت المشكلة الأساسية لمعظم اللاعبين الأفارقة عندما كنت في الدوري الإنجليزي".

وتابع:"إقامة أمم إفريقيا في الصيف الماضي كان أمراً جيداً ومنح اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة، ولكن عودته للموعد الطبيعي في يناير يسبب أزمة جديدة".

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واستكمل صاحب الـ37 سنة:"صلاح لاعب مهم جداً لمصر وليفربول، لذلك وجود ضروري مع الفريق الأول وكذلك الأولمبي، مما يضعه في مشكلة جديدة بإقامة الأولمبياد في صيف 2021".

يذكر أن ميدو لعب لـ13 نادي طوال مسيرته، منها الزمالك وأياكس أمستردام وويجان وميدلزبره ووست هام ومارسيليا وتوتنهام وروما.