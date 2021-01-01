مورينيو : قاتلنا ضد الأخطاء الفردية وكين سيغيب لبضعة أسابيع

سقوط جديد للفريق اللندني بالبريميرليج

يؤمن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أن الأخطاء الفردية كانت السبب الرئيسي في خسارة فريقه أمام ليفربول بنتيجة 3/1 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

روبيرتو فيرمينو سجل الهدف الأول للريدز مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف ترنت آرنولد الثاني لتتصعب الأمور على أصحاب الأرض.

إيميل هويبيرج سجل هدف تقليص الفارق لتوتنهام، ولكن ساديو ماني قتل المباراة تمامًا بالهدف الثالث، من خطأ فادح لدفاع الفريق اللندني.

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مورينيو قال بعد الخسارة:"تحليلي هو أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، وقبل تسجيلنا الهدف الأول من تسلل أظهرنا ما يمكننا فعله في المباراة، لكن الخطأ الدفاعي الذي قمنا به في كرة ماني الخطيرة تسبب في تسجيلهم الهدف الأول وبعدها تغير الموقف لصالحهم".

وأضاف:"الفريق كان منظمًا بشكل جيد للغاية في الشوط لأول، ولكن الخطأ الدفاعي الذي قمنا به تسبب في هدف فيرمينو، وفي الشوط الثاني خسرنا هاري كين وكان علينا إجراء تغييرات، وبعدها حدث نفس الخطأ وسجل ليفربول الهدف الثاني".

وتابع:"توتنهام كان فريقًا يقاتل ضد أخطائه، بعض الأخطاء الفردية التي رأيتها، يمكنك إعادة عرضها وبعدها لا يمكنك قول المزيد عن هذه المباراة".

وأما عن إصابة كين:"لديه إصابة في كل كاحل، الأولى من تدخل عنيف لتياجو ألكانتارا والثانية لا أعرف مصدرها جيدًا، ولكن الثانية تبدو أصعب من الأولى".

واستكمل حديثه:"هناك بعض اللاعبين لا يمكن استبدالهم ولكن علينا التعامل مع الموقف، ربما يبتعد عن الملاعب لبضعة أسابيع".

يذكر أن الخسارة جعلت رصيد توتنهام يتجمد عند 33 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، مقابل 37 لليفربول الرابع و41 لمانشستر سيتي المتصدر.