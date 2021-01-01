ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا .. كارثة تهدد مباراة دوري الأبطال

فيروس كورونا يعود لتهديد دوري الأبطال

رفضت الحكومة الألمانية استثناء ليفربول من قرار منع رحلات الطيران القادمة من دول تحمل سلالات مختلفة لفيروس كورونا بما فيها إنجلترا التي ظهرت فيها السلالة الجديدة مطلع العام الحالي.

وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت قرارًا بحظر رحلات الطيران القادمة من أي دولة تحمل سلالات جديدة ومختلفة من الفيروس في موجة ثانية شرسة اجتاحت العالم في الأشهر الأخيرة.

ولكن نادي لايبزيج خصم ليفربول في دوري أبطال أوروبا وتحديدًا في مواجهة دور الستة عشر قد طالب الحكومة الألمانية باستثناء بعثة ليفربول من هذا القرار لتسهيل دخولهم للأراضي الألمانية.

ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل الحكومة الألمانية التي اعتبرت ليفربول كأي رحلة قادمة من الأراضي الإنجليزية وبالتالي ستقع في المنطقة المحظورة ولن يسمح لهم بذلك.

واليوم، أبلغت وزارة الداخلية الاتحادية (BMI) مديرية الأمن العام مساء الخميس أن الشرطة الاتحادية رفضت طلب الحصول على تصريح خاص لنادي ليفربول بالدخول إلى الأراضي الألمانية من أجل خوض المباراة.

وأوضحت وزارة الداخلية الاتحادية أن "الشرطة الاتحادية أبلغت نادي لايبزيج أن المعاملة الخاصة والاستثناءات غير ممكنة في ظل الظروف الاستثنائية لقانون الحماية من كورونا.

القرار ليس مفاجأة بأي حال من الأحوال، حيث أنه في بداية الأسبوع، أعلنت وزارة الداخلية في ألمانيا أن قواعد الدخول الجديدة للحماية من طفرات كورونا ستكون إجبارية على الجميع، ولن يسمح في البداية بأي استثناءات للرياضيين المحترفين.

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يذكر أن مواجهات دوري أبطال أوروبا العام الماضي قد أجريت بشكل استثنائي في العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام مباراة واحدة لكل دور بداية من ربع النهائي، ولكنها عادت في العام الحالي للنظام القديم.