ماني: هذه اللحظات تصنع البطل الحقيقي

السقوط لن يؤثر على معنويات المهاجم السنغالي

يعتقد ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يوجد أي داعي للقلق، بعد تعثر الفريق في آخر مواجهتين على مستوى المحلي.

ليفربول تلقى الهزيمة الأولى له بالدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بالخسارة من واتفورد 3/0 السبت الماضي، قبل الخروج من كأس الاتحاد بالسقوط أمام تشيلسي بهدفين نظيفين.

وقال ماني في تصريحات صحفية:"تشيلسي كان أفضل منا، لعبنا بشكل جيد الشوط الأول وخلقنا العديد من الفرص، ولكننا لم نسجل، عكس المنافس الذي استغل فرصه وسجل منها".

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وأضاف:"اللحظة التي نمر بها حالياً هي التي تحدد إن كنت بطلاً أم لا، ليست المرة الأولى التي يعاني فيها بهذه الطريقة ولن تكون الأخيرة".

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وتابع:"الآن لدينا مباراة جديدة في الدوري وبعدها مواجهة أخرى بدوري أبطال أوروبا، وعلينا التحضير بشكل جيد للعودة بقوة بالتعلم من الهزيمة لأن هذه الأشياء طبيعية وتحدث في كرة القدم".

يذكر أن المباراة القادمة لليفربول ستكون أمام بورنموث بالدوري يوم 7 مارس، قبل ملاقاة أتلتيكو مدريد بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء من نفس الأسبوع، والتي يسعى خلالها الريدز لتعويض الخسارة 1/0 على ملعب الفريق الإسباني بالذهاب.