ماني: اندهشت مما فعله ميلنر أمام ليستر سيتي

تعرف على تصريحات ماني حول ميلنر

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول، أنّه لم يتوقع ما قام به جيمس ميلنر في لقاء ليستر سيتي بالجولة الثامنة من البريميرليج.

ليفربول انتصر بصعوبة على ليستر سيتي بهدفين لهدف ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي: "تمريرة ميلنر في الهدف الأول رائعة، لم أتوقع أنه رآني لأنه نادرًا ما يمرر لي الكرة بهذه الطريقة".

وتابع: "التمريرة كانت رائعة ولذلك حاولت تحوليها إلى هدف، ثم جاء ميلنر ليسجل من ركلة جزاء ويجلب لنا النقاط الثلاثة. أنا سعيد للغاية لأجل ما قام به".

ووصف السنغالي لقاء ليستر سيتي بالعاطفي مشيرًا إلى أنّ المباراة كان صعبة كالمتوقع وخاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من لقاء سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

ماني وصل إلى الهدف رقم 50 في 100 مباراة لعبها مع ليفربول.

وأردف: "أعتقد أننا كنا الأفضل أمام الثعالب طوال اللقاء وكنا نستحق الفوز. لقد قاتلنا بقوة للفوز رغم الشعور بالتعب والإرهاق بعد مباراة دوري الأبطال العصيبة".

واختتم: "علينا الاستمرار بهذا الشكل وتقديم أفضل ما لدينا لأجل الحفاظ على البداية الجيدة في البطولة. نحن لا نعرف الاستسلام ولذلك نجحنا في تسجيل هدفًا بالدقائق الأخيرة".

ويعود ليفربول من فترة التوقف الدولي ليواجه غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.