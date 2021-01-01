ماني : مانشستر سيتي حسم الدوري الإنجليزي ولا يوجد أمامنا سوى الأبطال

الفريق الإنجليزي في موقف صعب بالدوري

يؤمن ساديو ماني مهاجم ليفربول، أن موسم فريقه قد انتهى بالنسبة للدوري الإنجليزي، لكن الآمال مستمرة في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول خسر مؤخرًا من إيفرتون في البريميرليج بهدفين دون رد، ليحتل المركز السادس بالبطولة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ماني يعتقد أن هدف الفوز بالمسابقة المحلية انتهى، لكنه متمسك بحلم الأبطال بعد الفوز على لايبزيج بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وقال السنغالي:"أولًا وقبل كل شيء، أعتقد ولست وحدي أن كل لاعب في الفريق لديه بعض الأهداف وكذلك النادي أيضًا".

وأضاف:"هدفنا منذ البداية كان الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكذلك الكأس، لكن الآن لا يوجد أي أمل في الفوز بالدوري".

وتابع:"نحن لا نستسلم أبدًا من الناحية الذهنية ونحاول أن نؤمن بأنفسنا، لكن بالتأكيد مانشستر سيتي فريق جيد وهم الآن يطيرون باللقب".

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يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة لايبزيج يوم 10 مارس القادم، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، طامحًا في الحفاظ على تقدمه والتأهل إلى ربع النهائي.