المدير التنفيذي لليفربول: لا أتدخل أبدًا في سوق الانتقالات، لدي أعمالي الأخرى

بيتر مور المدير التنفيذي لليفربول يؤكد أنه لا يتدخل أبدًا في سوق انتقالات الفريق والصفقات القادمة، موضحًا أن لديه أعمالًا أخرى يقوم بها

أكد بيتر مور المدير التنفيذي لليفربول أنه لا يتدخل مطلقًا في سوق الانتقالات الخاص بالفريق أو اللاعبين المنوي التعاقد معهم لدعم صفوفه.

وكانت انتقادات لاذعة قد طالت إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد فيما يخص تدخله في صفقات الفريق خلال السنوات الأخيرة.

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مور أوضح خلال تصريحاته لصحيفة نييورك تايمز أن لديه مسؤوليات وأدوار أخرى يقوم بها، بقوله "لا أعلم ولست بحاجة لأن أعلم شيئًا عن اللاعبين الذين نتطلع لضمهم".

"ما أنا بحاجة للعلم بشأنه هو إن كنا سننجح في إبرام عقد الرعاية الذي نتطلع له، أحتاج لأن أعلم حول علاقتنا مع مجلس مدينة ليفربول وأن تكون جيدة بهدف تحقيق الأهداف التجارية المرجوة".

"أحتاج لمعرفة إن كان فريق التواصل الخاص بنا يهتم جيدًا بأبناء ليفربول، وأن الأقسام الأخرى بالنادي تؤدي عملها جيدًا. أنا أدير الأعمال الخاصة بالنادي".

وحول سفر سلفه يان آري إلى تشيلسي صيف 2015 لإنهاء صفقة ضم روبرتو فيرمينو مهاجم البرازيل، وإن كان هذا تدخلًا من المدير التنفيذي في سوق الانتقالات، قال مور "هناك فارق بين المساعدة والتدخل".

أضاف "يان قام بهذا وهو جيد، لقد كان تنظيمنا مختلفًا، لكن برأيي أن اليوم يتضمن 24 ساعة، وإن كنت سأسافر لسانتياجو 3 أيام، فمن الذي سيتولى بقية الأعمال؟ أنا عمومًا أبقى بعيدًا عن هذا العمل".

يُذكر أن العمل الخاص بسوق الانتقالات في ليفربول مسؤول عنه المدير الفني يورجن كلوب والمدير الرياضي مايكل إدواردز وفريق الكشافين ورئيس شركة فينوي سبورتس جروب "مايكل جوردون، بجانب مالك النادي جون هنري.