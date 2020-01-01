كلوب: لم أهاجم مانشستر يونايتد ولن نبيع صلاح وماني بسبب الكان

مواجهة منتظرة في الكلاسيكو الإنجليزي بالجولة 23 من البريميرليج

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على أهمية مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد، رغم الفارق الحالي بينهما بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يستضيف الشياطين الحمر على ملعب أنفيلد بعد غد الأحد، في جولة جديدة من البريميرليج، بعد التعادل 1/1 في الدور الأول على ملعب أولد ترافورد.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"تحمل أهمية كبيرة جداً مثل باقي المباريات، ويجب علينا التعامل معها بالطريقة الصحيحة، لم نظهر أفضل مستوياتنا على ملعبهم وعلينا تغيير ذلك".

وأضاف:"نعلم أهمية المباراة للجماهير، ولكننا نلعب جميع المواجهات من أجلهم بغض النظر عن الفريق المنافس، هناك عداوة وتنافس تاريخي ومع ذلك كل تركيزنا على كتابة نجاحاتنا بأنفسنا".

وتابع:"نمتلك عداوات مع الفرق الأخرى أكثر من باقي الأندية، لذلك مباراة مانشستر يونايتد ستكون الأهم هذا الأسبوع بدون أي شك".

وأما عن شاشة تكنولوجيا الفيديو الموجودة في الملاعب للحكام:"السبب الوحيد لوجودها هو قيام الحكم باستخدامها، لذلك لا أفهم لماذا لا يستفيدون منها، نريد دائماً القرارات الصحيحة بكافة الأساليب المتاحة".

موقف جويل ماتيب وفابينيو:"شاركا في التدريبات بشكل طبيعي صباح اليوم، لذلك على الأرجح سنراهما في قائمة اللقاء، ديان لوفرين سيعود يوم الإثنين القادم".

توقعه للنتيجة:"لا أعلم بكل أمانة، هذه المباريات لا يمكن التبؤ بهما أبداً ولا يوجد فريق يدخل وهو يضمن الفوز، خلال آخر سنتين واجهتنا بعض الصعوبات الغريبة خارج ملعبنا ضدهم، هل قلت أن مانشستر دائماً يدافعون ضدنا؟ لا أعلم ربما هذا صحيح".

واستكمل:"استحوذنا أمام توتنهام بنسبة 80% في أول 70 دقيقة وهذا ليس طبيعياً، لا أقول أن مانشستر يعتمد على المرتدات على سبيل الانتقاد، هو مجرد وصف لا أكثر".

الخروج بـ6 شباك نظيفة:"لم أهتم بهذا الأمر، ربما نريد الحفاظ على شباكنا لأن ذلك يزيد من فرصنا في الفوز، نحتاج دائماً لعدم فقدان التركيز والدخول بأسلوب وفكر واضح وربما القليل من الحظ".

وأما عن لعب أمم إفريقيا في يناير 2021:"هل أريد فتح الحديث عن هذا الموضوع الآن؟ أحاول دائماً احترام الكان ولكن بكل تأكيد هذه مشكلة كبيرة لنا بلعب البطولة في منتصف الموسم، والمشكلة الأكبر أن هناك بطولة للفيفا في صيف نفس السنة".

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وواصل:"أتفهم حقيقة أن الشتاء يعتبر مناسباً بشكل أكبر للطقس في إفريقيا، ولكن لن نبيع محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا من أجل تفادي أضرار غيابهم بسبب البطولة، وهذا ما يجعلني ألتمس العذر لهاري كين الذي تعرض للإصابة بسبب كثرة المباريات".

واستأنف الألماني حديثه:"الأمر كارثي بكل المقاييس، لو لم يذهبوا ستتم معاقبتهم وإيقافهم، ولكن على أي أساس لا يحق للنادي الذي يدفع راتب اللاعب، أن لا يبدي رأيه في بطولة قد تتسبب في إصابته لفترة طويلة".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا:"يمتلكوا جواو فيليكس وألفارو موراتا ثنائي قوي في خط الهجوم، تابعتهم أكثر من مرة ولكن لم أقم بالتحليل حتى الآن".

يذكر أن ليفربول يلعب مباراة مانشستر يونايتد وهو في المركز الأول بجدول البريميرليج بـ61 نقطة، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، بينما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الخامس بـ34 نقطة.